Opernball: Wer feiert heuer in der Loge?

Beginnen die Verhandlungen offiziell erst diese oder kommende Woche, so ist und bleibt Alexander Schallenberg Bundeskanzler und wird den Ball besuchen, heißt es aus dem Bundeskanzleramt. Über einen etwaigen Staatsgast hält man sich bedeckt.

2024 besucht Alexander Schallenberg als ÖVP-Außenminister den Opernball . Ob er kommenden Donnerstag, 27.2.2025, in der Staatsoper sein wird, das hängt von den Gesprächen über die Bildung einer Regierung zwischen ÖVP und SPÖ ab.

Sollten ÖVP-Chef Christian Stocker und SPÖ-Chef Andreas Babler handelseins sein und sollte abseits der Öffentlichkeit bereits alles ausverhandelt worden sein, so wäre auch eine Angelobung nächste Woche möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich. In diesem Fall würden Stocker und Babler als neue Regierungsspitze in der Staatsoper sein.