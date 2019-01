ÖVP-Expertin Kdolsky leitet Neos-Arbeitsgruppe zur Pflege

„Im Februar werden wir Bürgerforen veranstalten, wo jeder, der sich einbringen will, teilnehmen kann, mit Expertise und Meinung. Dann werden in Workshops die Details erarbeitet, das wird einige Monate in Anspruch nehmen“, sagt Meinl-Reisinger. Deadline sei in etwa im Juni.

Zentrale Fragen seien „das selbstbestimmte Leben, Nachhaltigkeit und Generationenverantwortung“. Vorbilder gebe es zahlreiche in der EU, vor allem in Skandinavien oder in den Niederlanden, sagt Kdolsky.

Nur: Wer soll die Pflege eigentlich bezahlen? Das, sagt die Neos-Chefin, werde solidarisch finanziert werden müssen, „denn es wird schwierig werden, es jedem Einzelnen zu überlassen“.

Für Kdolsky ist das Thema Pflege - nicht zuletzt weil die Babybomer-Generation langsam ins Alter kommt - eine „große Herausforderung“, mehr noch, es sei “zehn nach zwölf“.

Gut findet sie, dass die Rahmenbedingungen derzeit passen, weil die türkis-blauen Regierung Gesundheits- und Sozialministerium zusammengelegt haben. „Das ist eine Jahrzehntchance, eine gesamtheitliche Lösung zu machen“.