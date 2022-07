OeNB-Gouverneuer: Über weitere Zinserhöhung wird erst im Herbst entschieden

Am Donnerstag hat die EZB den Leitzins angesichts der Rekordinflation von null auf 0,5 Prozent erhöht. Ob weitere Zinserhöhungen nötig sein werden, um das angepeilte Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen, könne erst im Herbst entschieden werden, so Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann Sonntagabend in der "ZiB2".

Um zu verstehen, wie weit man gehen kann, müsse man an den Gleichgewichtszinssatz denken, erklärt Holzmann: Dieser werde in Europa nominell auf 1,5 % geschätzt. Alles was darüber liege, sei einbremsend. Im Moment sei die Inflation sehr hoch, die ökonomische Entwicklung werde durch den Ukraine-Krieg "nicht verbessert". Es bestehe die Gefahr, dass die Wirtschaft weniger stark wächst. Daher müsse man bei Zinserhöhungen vorsichtig vorgehen. Ginge es nur um die Inflation, würde man vermutlich stärker anheben. Man müsse jedoch abwarten, wie die Konjunktur im Herbst aussieht.