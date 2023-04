ÖH-Wahl: Vorerst nur sieben Fraktionen zugelassen

Allzu hoch sind die Hürden für eine Teilnahme an der ÖH-Wahl nicht. Bei jenen Fraktionen, die bereits über mindestens ein Mandat verfügen, reicht die Unterschrift eines Mandatars sowie eines Zustellungsbevollmächtigten für einen Antritt. Alle anderen Listen (bzw. alternativ auch die Fraktionen, die schon ein Mandat haben) müssen eine bestimmte Zahl an Unterschriften sammeln: Für die Bundesvertretung braucht es insgesamt 200 Unterstützer aus mindestens sieben verschiedenen Hochschulen.

Der RFS hat dies bisher trotz seines Mandats in der Bundesvertretung nicht geschafft. Bei den anderen beiden Listen handelt es sich um "Defund the ÖH" (einziges Ziel ist die Abschaffung des verpflichtenden ÖH-Beitrags) sowie um die nach Juxliste klingende Gruppe "Who the F*ck is Herbert".

Probleme beim elektronischen Wählerverzeichnis

Deutlich mehr Probleme als bei vergangenen Urnengängen hat es heuer beim elektronischen Wählerverzeichnis gegeben. Wer nicht darin steht, darf von 9. bis 11. Mai nicht mitstimmen - aus diesem Grund gibt es eine Einspruchsfrist gegen das Verzeichnis, die ebenfalls am heutigen Dienstag abläuft.

Üblich sind diverse Probleme von Studierenden, deren ÖH-Beitrag verspätet eingelangt ist und die deshalb nicht wahlberechtigt waren. Heuer seien aber Daten fehlerhaft oder unvollständig gewesen, berichtete die "Presse" am vergangenen Wochenende - und zwar auf Studienvertretungsebene (dort kandidieren keine Listen, sondern Personen, Anm.).

Am Dienstag hieß es von Seiten der AG, dass auch auf Ebene der Hochschulen Einträge fehlten. Studierende, die ganz sicher rechtzeitig einbezahlt haben, würden nicht im Verzeichnis aufscheinen. In der ÖH bestätigte man das auf APA-Anfrage. An Fehlern der Studierenden dürfte das nicht liegen - vielmehr hätten einige Hochschulen die Daten noch nicht oder erst verspätet übermittelt. Das werde derzeit nachgetragen. Wer danach im Verzeichnis aufscheint, kann auch ohne Einspruch mitwählen.