Neue AK-Chefin Renate Anderl geht auf Türkis-Blau zu

Eine Absage an den 12-Stunden-Tag, ein Nein zu einer Reduktion der Kammerbeiträge und sie stellt sich auch gegen Versuche, Arbeitnehmer-Rechte einzuschränken – aber alles schaumgebremst in Wortwahl und Tonfall. So präsentierte sich die frisch gewählte Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl (55) am Freitag den Medien.

Sie kommt aus Wien-Favoriten – ihr Vater war Hausbesorger, die Mutter Hausfrau – und beerbt Rudolf Kaske (62), der sich nach fünf Jahren an der AK-Spitze zurückzieht. Anderl gilt im Gegensatz zu ihrem Vorgänger als eher konfliktscheu.

Während es im ÖGB, aus dem Anderl stammt, wegen der Regierungsangriffe auf die Kassen-Selbstverwaltung gärt und von Streik die Rede ist, will Anderl die Tradition der Sozialpartnerschaft wahren. Sie sucht zunächst das Gespräch mit Türkis-Blau: „Ich kämpfe nicht gegen eine demokratisch gewählte Regierung. Ich kämpfe, wenn es um die Beschneidung der Arbeitnehmerrechte geht. Aber der erste Schritt muss das Gespräch sein. Ich gehe nicht mit Streik oder Generalstreik hinaus“, sagte Anderl.

Die blaue Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hatte der roten AK-Chefin davor bereits eine konstruktive Zusammenarbeit angeboten.