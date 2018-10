ÖGB: 12-Stunden-Protest gegen 12-Stunden-Tag

Der ÖGB will die Turbulenzen in der SPÖ vergessen machen und endlich in den „heißen Herbst“ starten – sprich, mit dem lange geplanten Protest gegen das neue Arbeitszeitgesetz beginnen. Der Total-Rückzug von Christian Kern aus der Politik hat die Kampagnenarbeit gegen Türkis-Blau völlig überlagert. Und so schwingen sich der ÖGB und die Einzelgewerkschaften erst jetzt so richtig, am heutigen 12. Oktober, zu einem 12-Stunden-Protest gegen den 12-Stunden-Tag auf.