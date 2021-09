Norbert Hofer: "Bin überzeugt, dass Impfung schützt"

Während sich die FPÖ in Sachen Impfung noch immer uneinig ist, und die ÖVP die Blauen für die niedrige Impfrate in Österreich verantwortlich machen, hat sich nun der Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer via Twitter zu Wort gemeldet.

Er und seine Familie seine geimpft, teilte er mit. Und: "Ich bin zudem aufgrund der Faktenlage davon überzeugt, dass eine Impfung schützt."

Zur Impfung aufrufen wollte Hofer aber nicht. "Es ist eine höchst persönliche Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht", schrieb er. Er wehre sich dagegen, ungeimpfte Personen zu stigmatisieren.