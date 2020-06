Neuer Statistik-Chef: "Unabhängigkeit ist unsere DNA"

Nach einer heftigen Debatte über die politische Unabhängigkeit der Statistik Austria hat der neue Generaldirektor, Tobias Thomas, die Vorabübermittlung von Pressmitteilungen an das Bundeskanzleramt vorerst gestoppt. Er will diese relativ neue Vorgangsweise erst einmal einer rechtlichen Prüfung unterziehen, wie er am Abend in der ZiB2 ausführte.

Thomas, bisher Leiter des industrienahen und wirtschaftsliberalen Forschungsinstituts EcoAustria, folgte per Monatsanfang auf Konrad Pesendorfer ( SPÖ), der nicht verlängert wurde. Thomas wies zurück, dass es sich bei seiner Bestellung um eine Umfärbung der Statistik Austria handle. Seine Arbeit sei auf "gar keinen Fall politisch eingefärbt", er sei auch "kein Mitglied" einer Partei.

Entscheidend sei für ihn, so Thomas: "Mit mir wird es keine Einschränkung der Unabhängigkeit der Statistik Austria geben." Die Unabhängigkeit der Behörde ist "die DNA der Statistik Austria."