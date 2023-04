Neos zu neuer Sicherheitsstrategie: Neutralität ein "leerer Begriff"

Am 24. Februar 2022 startete Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Am Mittwoch kündigte die Regierung an, eine neue Sicherheitsstrategie zu konzipieren. Zwischen diesen Ereignissen sind 400 Tage vergangen. "Ein Armutszeugnis", sagt Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos.

Für eine "Farce" hält er auch den Prozess, der diesbezüglich angekündigt wurde. Gegründet werden soll eine "interdisziplinäre Arbeitsgruppe", erst später sollen die Parlamentsparteien eingebunden werden. In dieser Arbeitsgruppe säßen keine unabhängigen Experten, die Opposition dürfe im Nachhinein vielleicht noch ein paar Beistriche ausbessern. Das sei "inakzeptabel", sagt Hoyos. Auf dieser Basis könne man keine neue Strategie erarbeiten.