Neos: „Wir sind offen für Gespräche“

Angesicht der bevorstehenden Wahlen in Vorarlberg und der Steiermark ist man ob der guten Ergebnisse im Bund guter Dinge. In Vorarlberg haben die Neos mit 12,8 Prozent die Zweistelligkeit erreicht. In der Steiermark, in der am 24. November gewählt wird, blieben die Pinken aber hinter dem bundesweiten Ergebnis. Deshalb müsse man in den Ländern mehr arbeiten und sich in der Steiermark auf das Wahlwerben in Graz und Graz-Umgebung konzentrieren, so Donig.