NEOS: Meinl-Reisinger hat einen Gegenkandidaten

Beate Meinl-Reisinger hat bei der Wahl zur neuen NEOS-Parteichefin kommende Woche in Wien einen Gegenkandidaten, allerdings einen unbekannten. Es handelt sich um den gebürtigen Vorarlberger Kaspar Erath (66), der Polizeijurist in Wien war. Die Bewerbungsfrist hat am Montag geendet. Seit heute, Dienstag, sind die Profile der Kandidaten online (www.vorwahl.neos.eu)

Gewählt werden ein Vorsitzender, zwei Stellvertreter, ein Finanzreferent, ein stellvertretender Finanzreferent und zwei weitere Mitglieder des Vorstands. Diese sieben Personen sind im Vorstand stimmberechtigt. Der Bundesgeschäftsführer ist ebenfalls Mitglied des Vorstands aber ohne Stimmrecht. Die Kandidaten stellen sich ab heute online den Fragen der Mitglieder und stellen sich vor.