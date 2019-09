Neos fordern unabhängigen Innenminister

Die Neos fordern für die nächste Regierung einen unabhängigen Innenminister. "Was wir von ÖVP und FPÖ in den letzten Jahren im Innenministerium erlebt haben, ist alles andere als ein verantwortungsvoller Umgang mit einem derart wichtigen und sensiblen Ministerium", sagte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Montag. Wahlkampf-Diskussionen um die Besetzung des Ressorts machen die Neos misstrauisch.

In der türkis-blauen Koalition ging es laut Meinl-Reisinger im Innenressort unter dem damaligen Minister Herbert Kickl lediglich um "Postenschacher, Umfärbungen und Macht", sagte sie. "Beim BVT haben wir das in besonders erschreckender Weise gesehen".