Nehammer und Meloni bei Asylfrage auf einer Linie

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will zusammen mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni einen "Paradigmenwechsel" in der EU herbeiführen: "Die EU muss vom Reden ins Tun kommen, Asylverfahren an der Außengrenze auch tatsächlich umsetzen und vor allem einen Schritt weiter gehen und starke Abkommen für Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU schließen", sagte Nehammer am Samstag beim Europaforum Wachau auf Stift Göttweig.

"Das Asylsystem in Europa ist gescheitert", stellte Nehammer fest. Allein in Österreich habe es seit einem Jahr über hunderttausend Asylanträge gegeben. Auch Deutschland halte weiterhin an Grenzkontrollen zu Österreich fest. Österreich tue dies an den Grenzen zu Ungarn und zu Slowenien.