NATO-Beitritt für Offiziersgesellschaft diskussionswürdig

Mögliche Bündnisse sind aber nur ein Punkt in dem Papier, das innerhalb des Vereins einstimmig beschlossen wurde. Allen voran steht die Forderung nach der in der Verfassung verankerten "Wiederbelebung der Umfassenden Landesverteidigung". Damit einher gehen soll eine "Refokussierung" der Aufgaben des Bundesheeres auf die militärische Landesverteidigung. In den vergangenen Jahren sei man als "Hilfstruppe" in unterschiedlichsten Situationen herangezogen worden, beklagte Cibulka.