Das KURIER-Magazin zur Wahl 2019

Die besten und wichtigsten Geschichten - kombiniert die Redaktion mit ihrer Expertise, analysiert die Wege der Parteien und SpitzenkandidatenWelches Foto ist noch echt? Stimmen die Zitate so, wie sie in den sozialen Medien verbreitet werden? Wer steckt mit welcher Absicht hinter welchem Facebook-Account? Das sind nur drei Fragen, die uns bewogen haben, erstmals bei einer Nationalratswahl ein umfangreiches KURIER-Magazin herauszugeben. Denn noch nie wurde so viel gefälscht, gekauft (Fans) und vermutlich auch gelogen wie in diesem Wahlkampf. In diesem Heft ist alles von ausgebildeten, unabhängigen Journalisten gecheckt.

Wir bieten Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der heimischen Innenpolitik: Spitzenkandidaten, Parteien, Bundespräsident, Experten-Kanzlerin, die Sichtweisen zu den wichtigsten Themen. Wir fassen nochmals den Auslöser der Wahl, den Ibiza-Skandal, zusammen.

Wir zeigen Ihnen die Hotspots der Republik, das neue Parlament und das Kanzleramt. Wir analysieren, welche neue Achsen sich seit der Abwahl der Bundesregierung im Parlament gebildet haben und zeigen Ihnen die schmutzigsten Wahlkampftricks (zumindest bis zum Redaktionsschluss am 20. August).

Und auch der Humor soll in diesem Heft nicht fehlen. KURIER-Modeexpertin Isabella Klausnitzer gibt den Kandidaten Tipps. Der Chef des Wiener In-Lokals Kolin, Dieter Elsler, verrät, was er für sie kochen würde. Guido Tartarotti blickt satirisch auf die Zukunft der Republik. Den Status quo fasst Michael Pammesberger auf einem Karikatur-Wimmelbild zusammen.

Es soll ein Heft sein, das die ungewöhnlichste Phase der heimischen Innenpolitik zusammenfasst, und damit über den Wahltag hinaus wirken.