Nationalratspräsident Sobotka besuchte mit Gartenutensilien Jüdischen Friedhof

Freiwillige rund um die Grüne Gemeinderätin Jennifer Kickert arbeiten seit nunmehr 16 Jahren daran, den Friedhof von Gestrüpp zu befreien. Drei Felder sind mittlerweile fertig saniert, erklärte Ariel Muzicant, Vizepräsident des European Jewish Congress (EJC) und einst Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), vor Journalisten. Der Bund unterstützt finanziell die Sanierungsarbeiten des Friedhofs über den beim Nationalrat eingerichteten Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich.

Nationalratspräsident Sobotka, der dafür eintritt, jüdisches Leben sichtbarer zu machen und zu fördern, wollte sich nun Sonntagmittag selbst ein Bild von den Arbeiten am Jüdischen Friedhof in Währing machen. Der Hobbygärtner erschien in Arbeitskluft und ausgestattet mit seinen eigenen Gartenwerkzeugen - "ich bin zum Arbeiten gekommen". Zum Unkrautjäten suchte sich Sobotka ein Grab der Familie Epstein aus, deren ehemaliges Palais am Ring heute zum Parlament gehört. Der Nationalratspräsident sagte denn auch zu, dass sich das Parlament um die Sanierung und Instandhaltung des Grabes kümmern werde.