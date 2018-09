Nationalrat: Regierung verteidigt Sozialversicherungsreform

Die Regierungsparteien haben im Nationalrat ihre Pläne zur Reform der Sozialversicherungen und Krankenkassen gegen Oppositionskritik verteidigt. "Die Strukturreform in der Sozialversicherung ist der Beginn einer Gesundheitsreform", sagte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ) am Mittwoch bei einer Aktuellen Stunde zum Thema "faire Arbeitswelt und soziale Sicherheit".

Zuvor übte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian ( SPÖ) bei seiner Abschiedsrede als Nationalratsabgeordneter Kritik an der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Regierung. Katzian ließ kein gutes Haar an den von ÖVP und FPÖ eingeführten neuen Arbeitszeitregeln inklusive 12-Stunden-Tag - "ein Angriff auf Geldbörsen und Gesundheit der Arbeitnehmer" - sowie an der geplanten Sozialversicherungsreform, die zulasten der Versicherten und Patienten gehen werde. Zugleich werde die Sozialpartnerschaft von der Regierung "beiseitegeschoben", Gewerkschafter würden "unter dem Vorwand des Bürokratieabbaus entsorgt". Der ÖGB-Chef sprach deshalb von einem notwendigen "Abwehrkampf" gegen Verschlechterungen in der Arbeitswelt und im Sozialbereich.

Katzian bekannte sich zur Sozialpartnerschaft, "aber nicht um jeden Preis". Zur Behübschung medienwirksamer Gipfeltreffen ohne echte Verhandlungen werde man nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn die Regierung den Weg der sozialen Unfairness, der Demontage des Sozialstaats und der Beschneidung der Mitbestimmungsrechte weiter gehe, dann werde er zurückkommen, vor das Parlament, mit mehr als 100.000 Demonstranten, so Katzian.