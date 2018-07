Nationalrat: Mehr Topverdiener, weniger hauptamtliche Abgeordnete

Die neu gewählten Abgeordneten haben am Wochenende erstmals ihre Nebeneinkünfte gemeldet. Auffällig ist dabei, dass die neu ins Parlament eingezogenen Mandatare tendenziell mehr verdienen als der alte Nationalrat. Die Zahl der hauptberuflichen Abgeordneten ist deutlich zurückgegangen.

Abgeordnete erhalten 8.887,10 Euro brutto vom Staat. Wer weitere bezahlte Jobs ausübt, muss das melden. Die genaue Höhe der Zusatzeinkommen wird zwar nicht veröffentlicht. Allerdings wird einmal jährlich die Gesamtsumme annäherungsweise (in fünf Kategorien) offengelegt. Diese Meldefrist für 2017 ist am Samstag abgelaufen.

Zwar erfasst die Liste nur 170 der 183 Abgeordneten, weil die nach der Regierungsbildung "nachgerückten" Mandatare für 2017 noch nichts melden müssen. Auffällig ist aber, dass die neuen Abgeordneten tendenziell höhere Nebenverdienste angeben als der alte Nationalrat: Der Anteil der Abgeordneten in der mittleren und der höchsten Einkommenskategorie ist deutlich gestiegen. "Hauptamtliche" Abgeordnete gibt es - angesichts der vielen neu Eingezogenen nicht verwunderlich - weniger.

Die Zahlen im Detail: Nur 37 Abgeordnete hatten im Wahljahr gar keinen Nebenjob (2016 waren es noch 62). In der ersten Einkommenskategorie (bis 1.000 Euro) finden sich 21 Abgeordnete, in der Kategorie 2 (1.001 bis 3.500 Euro) sind es 47, in der Kategorie 3 (3.501 und 7.000 Euro) 37, in der Kategorie 4 (7.001 und 10.000 Euro) acht und in der höchsten Kategorie 5 (über 10.000 Euro) 20. 2016 waren das nur neun. Damit die Anzahl der Spitzenverdiener deutlich zugelegt: acht sind es bei der SPÖ, sieben bei der ÖVP, vier bei der FPÖ und eine bei den NEOS.