Nationalrat hob Immunität von FPÖ-Abgeordnetem Tschank auf

Der Nationalrat hat am Donnerstag die Immunität des freiheitlichen Mandatars Markus Tschank aufgehoben. Die Auslieferung erfolgte einstimmig. Tschank war selbst dafür eingetreten, dem Ersuchen der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft nachzukommen. Die Justiz will infolge der Ibiza-Affäre um Heinz-Christian Strach ermitteln.

In dem Video, das den damaligen FPÖ-Chef im Gespräch mit einem Lockvogel zeigt, hatte dieser von Spendenkonstruktionen über Vereine vorbei am Rechnungshof philosophiert. Tschank kommt deshalb in die Ziehung, da er in mehreren FPÖ-nahen Vereinen aktiv war, die Spenden in Höhe von mehreren 100.000 Euro kassiert haben.

Dass Geld an die Partei geflossen sein könnte, weisen die Vereine zurück und haben entsprechende Gutachten von Wirtschaftsprüfern vorgelegt. Auch Tschank selbst beteuert seine Unschuld.