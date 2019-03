Nach Mordfall in Dornbirn: Neue Hintergründe zu Täter

Neue Details zur tödlichen Messerattacke in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn lieferten am Dienstag die Wiener Stadtzeitung Falter und die Vorarlberger Nachrichten. Beide Medien hatten Einblick in unveröffentlichte Behördendokumente zu jenem Fall, der dazu geführt hat, dass die Bundesregierung eine präventive Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber einführen will.

Worum geht es?

Wie mehrfach berichtet, hat Anfang Februar ein Asylwerber namens Soner Ö. den Chef der Sozialabteilung in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn getötet. Das politisch Brisante: Der mutmaßliche Täter war zuvor mehrfach straffällig geworden und hatte zudem ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Laut den Akten war Ö. zumindest 15 mal wegen Eigentums-, Gewalt- und Drogendelikten verurteilt; er galt als „klassischer Rückfalltäter“, der schon als Teenager kaum ein Jahr nicht vor Gericht gestanden ist. So gehörte Ö. zu einer Einbrecherbande, die sich Fahrschulen, Hoteltresors, Autowerkstätten, Supermärkte, Tankstellen und Trinklokale vornahm.

„Stellen Sie sich drei Männer vor, die sich ein Gehirn teilen und nur Blödsinn im Kopf haben“, wird ein Justizbeamter zitiert. Mit 19 Jahren geht Ö. für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Kaum entlassen, wird er erneut straffällig – und verhaftet. Wieder geht es um schweren Diebstahl, bei ihm werden Kokain, Heroin, Marihuana gefunden. „Ivo“, „Hansi“, „Killer Kamelion“ und „Ibo“ lauten seine Spitznamen.