Nach internem Streit: Heikle SPÖ-Klubsitzung für Rendi-Wagner

Vor der ersten Nationalratssitzung der neuen Gesetzgebungsperiode am Mittwoch kommen die fünf Fraktionen diese Woche in Klubsitzungen zusammen. Auch in der SPÖ werden dabei neue Funktionen vergeben - gerade in der krisengeschüttelten Partei sind die internen Abstimmungen nicht ohne Brisanz.

Am Wochenende trug die Partei einen öffentlichen Konflikt aus, nachdem der frühere Bundesgeschäftsführer und neue Nationalratsabgeordnete Max Lercher von einer anonymen SPÖ-Quelle wider die Fakten als Abkassierer dargestellt worden war.

Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kann Harmonie gut gebrauchen, denn bei ihrer erwarteten Wiederkandidatur als Klubobfrau am Dienstag wären Streichungen bei der Abstimmung im Klub ein schlechtes Signal.

Wichtige Funktionen vakant

Nicht zu erfahren war, ob Rendi-Wagner diesmal einen geschäftsführenden Klubchef bekommen soll. Unter Christian Kern hatte Andreas Schieder diese eher administrative, aber gut bezahlte Aufgabe. Als Rendi-Wagner bei ihrem Amtsantritt 2018 statt Schieder ihren Vertrauten Thomas Drozda für die Position wollte, diesen aber nicht durchbrachte, verzichtete sie auf einen geschäftsführenden Klubchef. Dessen Aufgaben übernahm Jörg Leichtfried als Klubvize. Ob Leichtfried am Dienstag auch formal aufgewertet wird oder überhaupt jemand anderer zum Zug kommt – was als unwahrscheinlich gilt – ist offen.

Festgelegt wird auch, wen die SPÖ als Zweite Präsidentin nominiert: Klar ist, dass Doris Bures wieder zum Zug kommen soll. Allerdings machen in der SPÖ manche das Lager von Bures und Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch für die Anti-Lercher-Gerüchte mitverantwortlich. Das könnte Bures‘ Abstimmungsergebnis im Klub trüben.