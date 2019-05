Nach EU-Wahl: Kurz bestätigt Sondergipfel

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) hat bestätigt, dass am 28. Mai ein EU-Sondergipfel im Anschluss an die EU-Wahl stattfinden wird. Kurz bejahte am Donnerstag nach dem EU-Gipfel in Sibiu eine entsprechende Frage.

Noch nicht offiziell

Dem Vernehmen nach ist das Sondertreffen zur Besetzung einer Reihe von EU-Spitzenposten als Abendessen in Brüssel geplant. Nach der Europawahl müssen unter anderem der EU-Kommissions- und Ratspräsident neu bestellt werden. Offiziell ist der EU-Sondergipfel aber noch nicht von EU-Ratspräsident Donald Tusk einberufen worden.