Nach Abbruch: Nur wenige kehren wieder in Ausbildung zurück

Knapp 300.000 Personen unter 35 Jahren haben ihre erste weiterführende Ausbildung (in der Regel Lehre, AHS-Oberstufe oder berufsbildende mittlere/höhere Schule) abgebrochen. In der Regel führt sie dann auch kein Weg mehr zurück: Zwei Jahre nach ihrem Abbruch fanden sich nur rund 12.000 (vier Prozent) in einer anderen Lehrausbildung bzw. Schule wieder, zeigt eine Studie der Arbeiterkammer (AK).

In der am Freitag präsentierten Untersuchung wurde der weitere Karriereweg der Abbrecher analysiert. Etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) war zwei Jahre nach ihrem Bildungsausstieg erwerbstätig - meist in einer unqualifizierten Tätigkeit. "Das sind die ersten, die in Krisenzeiten von einem Stellenabbau betroffen sind", so der stellvertretende Leiter der Bildungspolitik-Abteilung der AK Wien, Wolfgang Schüchner, bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Knapp ein Drittel (31 Prozent) gilt als nicht erwerbstätig - etwa weil sie Kinder bekommen oder mangels vorhergehendem Job keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Zehn Prozent sind arbeitslos. Nur knapp 10.000 bzw. etwas über drei Prozent kehrten nach ihrem Abbruch in eine Lehre zurück, noch weniger (2.300 bzw. ein Prozent) in eine Schule. Der Rest (etwas über zwei Prozent) wanderte aus Österreich ab.