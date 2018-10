Mitterlehner kritisiert "Einschränkung der Meinungsfreiheit"

Der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober (Grüne) will sich von der Entscheidung der Bundesregierung, den Zugang von Asylwerbern zur Lehre zu beenden, nicht stoppen lassen. Er will seine Initiative "Ausbildung statt Abschiebung" weiter ausbauen und gab heute dazu eine weitere, prominent besetzte Pressekonferenz.

Wie bereits angekündigt, will Anschober die Angelegenheit vor die EU-Kommission bringen, weil er einen Verstoß gegen die EU-Aufnahme-Richtlinie sieht. Er sehe die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung auf seiner Seite. Die Initiative, die er ausdrücklich nicht als Grüne sondern als breit über Parteigrenzen hinweg angelegte Aktion sieht, habe schon rund 900 Unternehmen, mehr als hundert Gemeinden und zahlreiche Prominente an Bord: Neben Sportlern und Künstlern zählen auch Personen aus Wirtschaft und Politik - darunter mehrere prominente ÖVP-Vertreter wie der EU-Abgeordnete Othmar Karas, die früheren Parteichefs Reinhold Mitterlehner und Wilhelm Molterer, der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler und der frühere Abgeordnete Ferry Maier - zu den Unterstützern.

Mitterlehner ortet "integrationspolitischen Verlust"

Mit Mitterlehner und Maier sind heute zwei der Unterstützer aus ÖVP-Kreisen erstmals auch öffentlich zu dem Thema aufgetreten. Für Mitterlehner war es gleichzeitig die erste Pressekonferenz seit Mai 2017, als er überraschend als ÖVP-Chef zurückgetreten ist. Das sei ein Beleg dafür, dass er sich seither nicht an beliebigen Initiativen beteiligt habe, sondern dass ihm die Sache wirklich ein großes Anliegen sei. Ihm gehe es um die Zukunftsausrichtung des Landes und um einen "integrationspolitischen Verlust". Mitterlehner sieht die Gefahr, dass Asylwerber ohne entsprechend sinnvolle Tätigkeit in Kleinkriminalität abrutschen.

In der Debatte müsse sich vor allem die Argumentation ändern, denn derzeit gebe es mehr offene Lehrstellen als Interessenten. "Das Argument, da nimmt jemand dem anderen etwas weg, stimmt einfach nicht", so Mitterlehner. Es würden nun vermehrt konkrete Fälle auftreten, dadurch steige der Druck auf Unternehmen, die Probleme haben, ihre Lehrstellen zu besetzen. In dieser veränderten Situation hofft Mitterlehner, dass man in der Regierung "etwas tut", er sieht "Bewegung notwendig". "Roma locuta, causa finita" ( Rom hat entschieden, die Sache ist beendet, Anm.) könne nicht die angemessene Vorgangsweise sein.

Kritik an "Einschränkung der Meinungsfreiheit"

Hart ins Gericht geht Mitterlehner mit der Kommunikation der Bundesregierung. Der frühere ÖVP-Chef konstatiert "eine demokratiepolitische Verengung und eine Einschränkung der Meinungsbildung und Meinungsfreiheit". Sollte sich eine solche Vorgangsweise durchsetzen, "dann gilt nur das, was von oben von der Regierung gesagt wird. Ich bin für einen breiten Diskurs."

Als konkretes Beispiel nannte er den Umgang mit der Kritik des Präsidenten der Industriellenvereinigung, Georg Kapsch, an Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) angesichts der Diskussion über ein E-Mail zum Umgang mit kritischen Medien. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker reagierte darauf mit der Ansage, die Causa gehe Kapsch "einen Schmarren an".