Millionenklage für Birnbacher und Martinz

Für den Kärntner Noch-ÖVP-Obmann Josef Martinz kommt es immer dicker. Jetzt sieht er sich in der Causa Birnbacher mit einer Rückforderung in Millionenhöhe konfrontiert.

Sechs Millionen Euro hat, wie berichtet, die Landesholding an Steuerberater Dietrich Birnbacher für "Beratertätigkeit" beim Verkauf der Hypo-Bank an die Bayern LB gezahlt; Geld, dass die Holding jetzt zurückhaben will.

Im Aufsichtsrat wurde mit den Stimmen von FPK und ÖVP Montagabend beschlossen, Martinz (damals Vorsitzender des Aufsichtsrates) und Birnbacher zu ungeteilten Handen für den Schaden haftbar zu machen. Daher wird sich die Holding dem derzeit laufenden Strafverfahren als Privatbeteiligter anschließen.

Der SPÖ ist das zu wenig. Sie will auch gegenüber den beiden, ebenfalls der Untreue angeklagten Vorständen Hans-Jörg Megymorez und Gert Xander regressieren. "Das ist derzeit nicht aktuell", ließ Finanzreferent Harald Dobernig (FPK) wissen. Er ist auch gegen eine Abberufung der Vorstände.