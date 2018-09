Migration: Schönborn lobt "Willkommenskultur" in Pfarren

Kardinal Christoph Schönborn hat am Samstag via Kurznachrichtendienst Twitter all jenen gedankt, die sich für Flüchtlinge und deren Integration einsetzen. Er lobte die " Willkommenskultur" in den Pfarren, gleichzeitig merkte er kritisch an, dass bei diesem Thema mit Polemisierung Politik gemacht werde. Aufhorchen ließ er auch mit einem (wieder gelöschten) Tweet zum Thema weibliche Diakoninnen.

"Ich danke allen, die sich einsetzen für Flüchtlinge und ihre Integration", schrieb Schönborn am Samstag. "Wir wissen, dass sich das Klima in unserem Land gewandelt hat. Heute kann man Wahlkampf machen, indem man gegen Flüchtlinge und Immigration polemisiert. Unsere erste Antwort ist die Arbeit an der Basis."