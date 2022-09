Merkel, Scholz - und jetzt Rendi-Wagner: SPÖ engagiert deutsche Agentur für neue Kampagne

Die Hamburger Kommunikationsagentur BrinkertLück Creatives wird künftig die SPÖ-Bundespartei bei Kampagnen betreuen. Das Unternehmen hat im deutschen Bundestagswahlkampf 2021 die Kampagne für SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz erfolgreich gestaltet. Firmengründer Raphael Brinkert war davor auch schon für die vormalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) tätig.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch freute sich in einer Aussendung, dass es gelungen sei, Brinkert als Partner an Bord der SPÖ-Kommunikation zu holen: "Er ist einer der gefragtesten Werber Deutschlands und hat mit seiner erfolgreichen Scholz-Kampagne Maßstäbe in der politischen Kampagnenarbeit gesetzt."

Brinkert selbst sprach von einer interessanten und spannenden Aufgabe. In einem Interview bezeichnete er die SPD als "Volksmarke", die ebenso groß sei wie VW oder Ikea. In der Wiener Löwelstraße sieht man das ähnlich. Brinkert solle der SPÖ ein neues Corporate Design verpassen - sowohl digital als auch analog.

Auch Brinkerts Zugang, sich auf einige wenige Kern-Themen zu fokussieren hat in der SPÖ offenkundig überzeugt. "Das zentrale Thema der SPÖ ist derzeit die Teuerung. Und Herr Brinkert wird uns - eingebettet in ein Team - dabei unterstützen, dieses und andere Kernthemen klar und einfach zu kommunizieren", so ein Sprecher der SPÖ.