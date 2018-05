Meischberger will seine Unschuld mit Homepage beweisen

Auf seiner Homepage www.derbuwogprozess.at verfolgt Meischberger etwa die "Freimaurer-Spur", sprich vermeintliche Seilschaften des Freimaurers und teilgeständigen Lobbyisten Peter Hochegger mit der Staatsanwaltschaft. So gebe es "verschlüsselte Botschaften in der für Freimaurer geläufigen Geheimsprache" des ehemaligen Anwalts von Hochegger an die Staatsanwaltschaft, so der ehemalige FPÖ-Spitzenpolitiker.

Als Herausgeber der aufwendig gestalteten Homepage tritt Meischberger selber auf, für die "redaktionelle Umsetzung" zeichnet die Wiener Werbeagentur fb communications GmbH verantwortlich.