Meischberger im "richtigen Biotop" geschwommen

Angesprochen auf eine 200.000 Euro-Provision der Porr, die über die zypriotische Astropolis von Peter Hochegger floss und - nach Abzug von 10 Prozent für Hochegger - von Meischberger nach Liechtenstein auf die drei Konten ("Karin", " Walter", "Natalie") transferiert wurde, dementierte Meischberger jeglichen Zusammenhang mit dem Linzer Finanztower. Es gehe wohl um andere Projekte, die er mit der Porr realisiert habe, mit dem Linzer Finanztower und der Einmietung der oberösterreichischen Finanzbehörden habe er nichts zu tun. Als Meischberger mit ihn belastenden Mails und Aussagen konfrontiert wurde, explodierte er: "Dort ist ein Riesen-Saustall, ein Kampf zwischen den Führungsleuten und den Managern". Es gehe dabei um die Begleichung alter Rechnungen zwischen dem früheren Porr-Chef ( Horst Pöchhacker, Anm.) und seinem früheren Vorstand. Er selber habe damit nichts zu tun und auch keine Leistung zum Terminal Tower erbracht. Dass sein Name im damaligen internen Mail-Verkehr der Porr zu dem Projekt im Zusammenhang mit "200.000 Euro Vermittlungsprovision für Meischberger" auftauche, könne er sich nicht erklären, sagte Meischberger.

Zu seinem legendär gewordenen Telefonat mit seinem Geschäftspartner und Makler Ernst Karl Plech, in dem er diesen nach seiner Leistung beim Projekt Nordbergstraße in Wien-Alsergrund (708.000 Euro Provision für Meischberger) fragt, lieferte Meischberger heute eine wortreiche Erklärung: "Die Frage, was war mei Leistung, war nicht, weil ich nicht wusste, was meine Leistung war, sondern ich wollte wissen, was war meine Leistung aus seiner Sicht". Er habe Plech nur gefragt, "weil er gewisse Dinge stärker in Erinnerung hat: Ich wollte hören, wie er es in Erinnerung hat, um meine aufzufrischen". Er selber habe aufgrund der "schwimmenden Zeiträume" der Projekte, die meist mit denselben Leuten abgewickelt worden seien, weniger Erinnerung. Meischberger empörte sich über die Kabarettlesungen der Abhörprotokolle, dadurch werde die öffentliche Meinung manipuliert. Der Beamte des Bundeskriminalamts ( BKA) habe seine Aussage auch in einem Dialekt aufgezeichnet, den er gar nicht spreche.

Nach seinem rund dreistündigen Auftritt im U-Ausschuss warf Meischberger vor Journalisten der Justiz eine verzerrende Darstellung bei den Telefonprotokollen vor. Dass die Protokolle an die Öffentlichkeit gelangt seien, sei "Amtsmissbrauch", empörte sich Meischberger. Bei seinen eigenen Geschäften sei immer alles legal gewesen, er habe sich überhaupt nichts vorzuwerfen, betonte er.