Meinl-Reisinger: "Wir stimmen dem zu, was wir gut finden"

Apropos abstimmen: Angesprochen darauf, dass Neos bei parlamentarischen Abstimmungen am häufigsten gemeinsam mit ÖVP und FPÖ gestimmt haben, erklärte die Partei-Chefin: „Ich habe die Rolle von Neos in der Opposition mit konstruktiver Härte anlegt.“ Wenn es autoritäre Tendenzen gegeben habe, habe man stets dagegen gestimmt. Zusammengefasst: „Wir stimmen dem zu, was wir gut finden, und dem nicht zu, was wir nicht gut finden.“

Warum Neos Ex-Kanzler Kurz nicht das Misstrauen ausgesprochen haben? „Ich hätte ihn gerne in der Verantwortung gelassen, dem Parlament jederzeit Rede und Antwort stehen zu müssen – zum Beispiel über das Ibiza-Video“, erklärte Meinl-Reisinger.

Beim Thema Klimaschutz und CO2-Steuer betonte sie, es müssten Marktmechanismen genutzt werden und auf Lenkungsmechanismen zurückgegriffen werden. In einem ersten Schritt würde Autofahren damit für die Mehrheit der Bevölkerung sogar billiger, lautet die Kritik. Eine Anhebung der Steuer sei dann aber in einem zweiten Schritt geplant, konterte Meinl-Reisinger. Darüberhinaus müsse beispielsweise der Schienenverkehr ausgebaut werden. Wenn eine Entscheidung getroffen werde, wie etwa eine dritte Piste für den Flughafen Wien, dann müsse man an anderer Stelle wieder Co2 einsparen, erklärte sie den Vorschlag der Neos für ein Klima-Budget.