Mein Gott – oder was ist christlich?

Das aber war den christlichen Politikern in einigen europäischen Staaten nicht genug, so auch in Österreich. Sie wollten den Staat in Berufsstände einteilen und den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit durch gemeinsame Organisationen auflösen. Die Macht wurde im Zweifel mit diktatorischen Mitteln gesichert, die Kirche gab ihren Segen dazu.

Der Priester Ignaz Seipel, zwischen 1922 und 1929 zwei Mal Bundeskanzler, erwarb sich nach dem Brand des Justizpalastes und den vielen Toten bei den Demonstrationen durch unversöhnliche Worte den Titel „Prälat ohne Milde“. Der Bürgerkrieg stand schon vor der Tür. „Zwischen den Gemeinschaften, welche im Staat neben einander lebten, herrschte eine Kluft, und diese Kluft war durch Angst und Hass abgesichert. Der Nationalsozialismus behauptete dann als lachender und siegender Dritter, diese verfeindeten Lager wieder zu einem einheitlichen Volk zusammen schmieden zu wollen“, beschreibt der Philosoph Erwin Bader das Ende der Ersten Republik in einem Satz. Die Kirche suchte anfangs auch die Nähe zu Hitler, der die Christen aber auch verfolgen ließ.

In der Zweiten Republik mischte sich die Kirche wohl in gesellschaftspolitische Debatten ein, Priester aber gingen nicht mehr in die Politik.

Erstaunlich war, dass ausgerechnet FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache unter Missachtung der antiklerikalen Tradition seiner Partei mit dem Kreuz in der Hand in Wahlkämpfe zog. Im FPÖ-nahen Magazin Zur Zeit wird ausgerechnet zu Weihnachten gerne an die heidnischen Wurzeln christlicher Bräuche erinnert. Dort ist das „Christentum ein Stachel im Fleisch Europas“ , das über Rassen, nicht den christlichen Humanismus definiert werden solle.

Viktor Orbán geht nicht so weit, aber er sieht sich als Retter des Christentums in Europa, gegen den Islam.

Welche Rolle also soll und kann Religion in der Demokratie spielen? Katholische und evangelische Kirche sind in Österreich durch ihre Sozialorganisationen präsenter als durch ihre Glaubenssätze. Aber gerade so öffnen sie sich und unterstreichen das christliche Menschenbild. Dieses ist auf die Person, auf Verantwortung des Individuums aufgebaut, und nicht auf eine „Volksgruppe“, wie das Orbán und andere wollen. Und die Kirchen respektieren den Rechtsstaat und die Grundrechte Einzelner, also die liberale Demokratie.

Der Wandel der katholischen Kirche könnte dem Islam ein Vorbild sein: Nur durch Unterordnung unter den Staat kann eine Religion von allen Menschen akzeptiert werden. Jeder hat das Recht auf seinen Gott, auf seinen Glauben. Das ist Grundlage des christlich-humanistischen Menschenbildes, das nur mit dem Wort, nie mit dem Schwert agiert. Das Kreuz kann so als Symbol der Versöhnung dienen.