Mehrheit für Homoehe am Standesamt

Verpartnerung am Standesamt und nicht wie bis dato ausschließlich am Bezirksamt oder Magistrat. Einen gemeinsamen Familien- und nicht "nur" Nachnamen. Und: etwaig das Recht auf Adoption. Das sind die Agenden, die Familienministerin Sophie Karmasin am Dienstag mit Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Justizminister Wolfgang Brandstetter gemeinsam mit Vertretern der Schwulen- und Lesben-Community bei einem Runden Tisch diskutierte.