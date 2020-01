Faßmann: "Wissenschaft soll sich nicht überall einmischen"

Der neue, alte Bildungsminister Heinz Faßmann von der ÖVP sprach in der ZiB 2 am Sonntag von einem "gemeinsamen Bildungsprogramm" mit den Grünen. Es gebe demnach "andere Schwerpunktsetzungen zu früher", zum Beispiel solle es mehr Investitionen in die Elementarpädagogik geben, allerdings werde auch so manches weitergeführt.

Die umstrittenen Deutschförderklassen werde es weiter geben. Laut Faßmann hätten sich diese "bewährt". Die Lehrergewerkschaft und einige Experten würden zwar Kritik üben, aber so Faßmann: "Es gibt viele, viele Experten." Sprich: Es gebe auch Experten, die das für sinnvoll halten.

Neu sei jedenfalls die "Idee eines Supportprogramms" für Schulen, damit Lehrer mehr unterrichten können und weniger administriere Tätigkeiten erfüllen müssen, so Faßmann im ORF. Bei der Finanzierung der neuen und auch alten Maßnahmen blieb Faßmann allerdings sehr vage.