"Mauer des Schweigens" an Tirol, Ludwig, Kaufhaus Österreich und Ex-FPÖ-Ministerin

Weiters "geehrt" wurde das Land Tirol für ein "anonymes und intransparentes Fachkuratorium" zu Abschüssen von Wölfen, der dritte Negativ-Preis ging an das Wirtschaftsministerium für die Geheimhaltung der Nutzerzahlen des "Kaufhaus Österreich". Der "Goldene Informationsfilter" überantwortet wurde dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) für die monatelange Geheimhaltung von freihändig vergebenen Krediten der Stadt in Höhe von 1,75 Milliarden-Euro an die Wien Energie ohne entsprechende Information.