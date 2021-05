Martina Ludwig-Faymann: Gemeinsame Obsorge ist „das größte Konfliktpotenzial“

2015 gab es 17 Frauenmorde. Den Rekord gab es 2018 mit 41 Frauenmorden. In den letzten zwei Jahren lag Österreich bei mehr als 30 Frauenmorden. In 92 Prozent der Fälle kennen sich Täter und Opfer. Laut Untersuchungen befinden sich die Männer, die gewalttätig werden zwischen Arbeitslosigkeit und frisch getrennt. Wie schaut die Arbeit mit den Männern aus, damit sie in diesen Ausnahmesituationen nicht gewalttätig werden?

Genau in diesem Punkt haben wir uns schon vor zwei Jahren, als die Taskforce gebildet wurde, viel mehr erwartet. Es geht darum, dass man einerseits die Opfer schützt. Dazu gehört, dass wirklich in allen Bundesländern in den Frauenhäusern Plätze zur Verfügung stehen wie in Wien. Wir bauen gerade das fünfte Wiener Frauenhaus, welches nächstes Jahr eröffnet wird. Aber in den anderen Bundesländern ist die Situation eine andere. Es geht darum, nicht erst aktiv zu werden, wenn schon eine Gewalttat passiert ist, sondern im Vorfeld. Gewalt gegen Frauen passiert nicht plötzlich, sondern entwickelt sich über Jahre. Deshalb auch meine Forderung, dass bei Wegweisungen eine verpflichtende, intensive Täterarbeit passieren muss. Derzeit kann sie von Richtern angeordnet werden, was jedoch nicht oft vorkommt. Einmalig drei Stunden Täterarbeit gab es bis jetzt. Das soll jetzt auf sieben Stunden erhöht werden. Aber hier wären noch mehr Stunden notwendig.