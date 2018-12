Lögers „Bilanz mit Substanz“: Das Nulldefizit muss warten

Stellt man die Gegenrechnung an, dürfte an zusätzlicher Entlastung für die Steuerzahler nur ein Volumen von rund drei Milliarden Euro übrig bleiben. Im Wahlkampf waren noch 12 bis 14 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden.

Dafür will Löger gänzlich auf neue Steuern verzichten und vor allem den Schuldenberg weiter abbauen – in Richtung 60 Prozent.

Derzeit ist dieser Berg noch hoch: 287 Milliarden Euro oder 74,2 Prozent vom BIP – laut Löger.

Der Fiskalrat hatte am Montag 73,4 Prozent genannt. Die Differenz: Immerhin rund drei Milliarden Euro.