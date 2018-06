LH Niessl grätscht der Bundes-SPÖ hinein

So weit, so unspektakulär – wäre da nicht die extrem ablehnende Haltung der oppositionellen Sozialdemokraten im Bund gegen das Vorhaben der türkis-blauen Regierung. „Wir haben inhaltlich schwere Bedenken(...), das Vorhaben ist im besten Fall wirkungslos“, schrieb SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder dazu vor drei Monaten auf Facebook – also lange vor dem Entschließungsantrag der Burgenländer. Schon in Zeiten der rot-schwarzen Koalition scheiterte der Plan, die Staatszielbestimmungen um Wirtschaftsinteressen erweitern, am Veto der SPÖ – gleichwohl die Roten lange Zeit Sympathie für die Idee erkennen ließen.

Und die SPÖ blieb bis heute beim Njet zu wirtschaftsfreundlichen Zielen im Verfassungsran. Türkis-Blau muss sich angesichts der Erfordernis einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat also die Neos an Bord holen. Eine Zustimmung der SPÖ wäre damit nicht mehr erforderlich.