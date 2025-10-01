Lebensmittelpreise: SPÖ droht erneut mit Markteingriffen

Die SPÖ fordert vom Handel die Senkung der Lebensmittelpreise. Sollte dies nicht geschehen "setzt sich die SPÖ in der Regierung für Markteingriffe, eine Preiskommission, die Preise unter bestimmten Bedingungen festsetzen kann, und die Festlegung maximaler Margen der Produzenten ein", drohte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Mittwoch in einer Aussendung. Seltenheim nimmt eine Rabattaktion des Rewe-Konzerns, der für zwei Wochen auf die Billig-Schiene Clever fünf Prozent Rabatt gewährt, als Anlass für die Forderung nach dauerhaften Preisnachlässen. "Wenn BILLA es schafft, Lebensmittelpreise bei 1.000 Produkten zu senken, müssen jetzt auch Hofer, Spar und Co. nachziehen und die Preise dauerhaft und spürbar senken", verlangt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

Anfang August hatte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) für Diskussionen gesorgt, als er laut über Preiseingriffe bei Nahrungsmitteln nachdachte, um die Inflation einzudämmen. "Ich sage jetzt nicht, dass ich das Modell für die Nahrungsmittelpreise schon konkret im Kopf hätte, aber wir werden darüber diskutieren müssen", sagte er damals in den Salzburger Nachrichten. Mittels einer Senkung der Mehrwertsteuer werde es aber nicht zur Preisabsenkung kommen, das könne man sich derzeit angesichts des angespannten Budgets nicht leisten. Auch SPÖ-Chef Andreas Babler hatte Ende August im ORF-Sommergespräch die Schaffung einer Preiskommission, die Unternehmen zweckbindend verpflichten könnte, Preise zu senken oder die Möglichkeit gesetzlicher Maßnahmen zur Senkung der Lebensmittelpreise, in den Raum gestellt.