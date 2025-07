Land Kärnten könnte in 304 Jahren schuldenfrei sein

Kärnten ist nicht nur schön, sondern auch ganz schön verschuldet: Der Kärntner Landesrechnungshof (LRH) hat in einem am Dienstag veröffentlichten Prüfbericht ein düsteres Bild der Kärntner Landesfinanzen gezeichnet. Mit Blick auf den Rechnungsabschluss 2024 verweisen die Prüfer erneut auf die mit 7.081 Euro höchste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer und den hohen Gesamtschuldenstand. Selbst wenn nichts mehr investiert würde, bräuchte Kärnten mehr als 300 Jahre, um die Schulden zu tilgen, so der Bericht.

Kein finanzieller Spielraum

Die öffentliche Sparquote sank von 3,8 Prozent (2023) auf 0,6 Prozent (2024). Damit liegt sie deutlich unter der empfohlenen öffentlichen Mindestsparquote von fünf Prozent: "Ist diese unter fünf Prozent, stehen dem Land nicht genügend Mittel für Investitionen und die Schuldentilgung zur Verfügung." Dramatisch fiel der Blick auf die Verschuldungsdauer aus. Betrug diese im Jahr 2023 noch 49,61 Jahre, stieg sie 2024 auf 304,28 Jahre. "Das bedeutet, auch wenn das Land in den nächsten Jahren keine Investitionen tätigt, würde es mehr als 300 Jahre benötigen, um seine derzeitigen Schulden vollständig zu tilgen."

Folglich steht es auch um die freie Finanzspitze schlecht, also den finanziellen Spielraum, der dem Land nach Abzug aller laufenden Auszahlungen und Tilgungen von Finanzschulden für Investitionen verbleibt. In Kärnten war die freie Finanzspitze 2024 negativ und betrug minus 112,8 Millionen Euro. Das bedeutet, "dass das Land nicht in der Lage ist, seine Investitionen aus dem laufenden Budget zu finanzieren. In diesem Fall müssen neue Schulden aufgenommen werden, um Investitionen überhaupt tätigen zu können. Das ist ein deutliches Warnsignal", so LRH-Direktor Günter Bauer.

Er fordert rasch Maßnahmen für einen ausgeglichenen Haushalt und ein Absenken des Schuldenstands: "Es braucht geeignete strukturelle Maßnahmen und Reformen zur Schuldenkonsolidierung, um zukünftige Belastungen für das Land und die kommenden Generationen zu senken."