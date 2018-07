Länder-Aufstand: Schwarz-Rot gegen Türkis-Blau

Die Hauptadressaten der Attacken, Familienministerin Juliane Bogner-Strauß und Finanzminister Hartwig Löger (beide ÖVP), wollen sich zu den Vorwürfen nicht äußern, erklärten ihre Kabinettsmitarbeiter. Nur so viel: Nach dieser ersten (ergebnislosen) Beamtenrunde wolle man nächste Woche in politischen Gesprächen zwischen Ministern und Landesräten weiterkommen. In der Debatte ist jedenfalls Eile geboten: Denn Teile der Bund-Länder-Vereinbarungen laufen im August aus und müssen demnach vorher verlängert werden.

Damit nicht genug, bahnt sich bereits der nächste Bund-Länder-Disput an: In den Ländern fürchtet man nämlich, dass die für Herbst geplante Verschiebung der Notstandshilfe in die Mindestsicherung auf Kosten der Länder gehen könnte – weshalb Wien und das Burgenland bereits ausgerückt sind, um „volle finanzielle Abgeltung“ zu fordern.