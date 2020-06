Josef Ostermayer im Faktencheck

Ostermayer gilt als der wahre Denker und Lenker im Kanzleramt. Eher ungern tritt der Staatssekretär selbst in den Vordergrund. Nichts anderes über blieb ihm bei den Verhandlungen um das Ortstafel-Paket, die mit einem historischen Durchbruch einen jahrzehntelangen Disput beendeten. Als Regierungskoordinator und Verhandler in mehr oder weniger allen relevanten Materien sorgte Ostermayer während der letzten fünf Jahre dafür, dass nur selten ein koalitionärer Konflikt ungeplant eskalierte. Sollte die SPÖ auch in der nächsten Regierung vertreten sein, dürfte Ostermayer wohl ein Ministeramt übernehmen, es sei denn es käme in der Inseraten-Affäre doch unerwartet zu einer Anklage.