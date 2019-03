Kopftuch-Verbot wird auch ohne Verfassungsmehrheit beschlossen

In Kindergärten gilt bereits ein Kopftuchverbot für Mädchen. Jetzt will die Regierung auch bei Volksschulkindern bis zehn Jahre Kopftücher verbieten. Neu ist, dass dafür nicht unbedingt eine Verfassungsmehrheit (mit den Stimmen der SPÖ oder der Neos) notwendig ist – auch eine einfachgesetzliche Regelung wäre möglich, sagte Bildungsminister Heinz Faßmann am Dienstag. Er strebe dennoch einen breiten Konsens in dieser Frage an.

Diskutiert wird dieser Entwurfstext: „Um die bestmögliche Entwicklung und Entfaltung aller Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, ist diesen bis zum Ende des Schuljahres, in welchem sie das 10. Lebensjahr vollenden, das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, mit der eine Verhüllung des Hauptes verbunden ist, untersagt. Dies dient der sozialen Integration (..) gemäß den lokalen Gebräuchen und Sitten, (..) und der Gleichstellung von Mann und Frau.“

Kommen die Kinder dennoch mit Kopftuch, werden zuerst die Eltern vorgeladen. Ändert das nichts, wird eine Strafe von 440 Euro fällig.