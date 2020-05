Auch Volksanwälte kriegen weniger Geld

Der Bericht weist für das vergangene Jahr 15.649 bearbeitete Beschwerden aus, davon betrafen 11.748 die Verwaltung und fielen so in die Zuständigkeit der Volksanwaltschaft. In 60 Prozent der Fälle folgte ein Prüfverfahren, in 1519 Fällen wurde ein Missstand festgestellt. Der Großteil der Beschwerden betraf das Sozialsystem.

Was die Prüfung der Menschenrechts-Standards angeht, gab es 260 Kontrollen in öffentlichen und privaten Einrichtungen. Dabei wurden etwa Mängel in der medizinischen Versorgung von Häftlingen ausgemacht. Auch die Verwendung von geschlossenen Netzbetten für Patienten auf psychiatrischen Stationen wurde festgestellt, obwohl dies laut Europäischem Anti-Folter-Komitee verboten ist.