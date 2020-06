Salzburg wählt im März

Salzburg Die größte Auswahl an Gruppierungen und Bürgermeister-Kandidaten haben die Wähler in der Landeshauptstadt. Dort ringen elf Parteien und Bewegungen um den Einzug in den Gemeinderat. Um das Amt des Bürgermeisters bemühen sich acht Kandidaten, darunter fünf, die bereits im Gemeinderat vertreten sind. Beobachter erwarten einen neuerlichen Sieg Heinz Schadens ( SPÖ), der die Geschicke der Mozartstadt seit 1999 lenkt. Es ist sein letztmaliges Antreten. Angesichts der vielen Mitbewerber hält er selbst eine Stichwahl für nicht unwahrscheinlich.

Hallein In der ehemals tiefroten Arbeiterstadt Hallein wollen die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit der ÖVP brechen. Dort hatte 1999 der ÖVP-Mann Christian Stöckl die Direktwahl gewonnen. In den Folgejahren drehte er mit der Volkspartei auch die Gemeindevertretung und erzielte zuletzt sogar die "Absolute". Stöckl wechselte allerdings im vergangenen Frühjahr als Landeshauptmann-Stellvertreter in die Landesregierung, sein Nachfolger Gerhard Anzengruber sitzt noch nicht so fest im Sattel. Größter Herausforderer ist SPÖ-Vizebürgermeister Walter Reschreiter.

Zell am See Auch in Zell am See wird das Ringen um den Bürgermeister-Sessel spannend. Dort starb überraschend der in der Stadt beliebte ÖVP-Bürgermeister Hermann Kaufmann vorigen Oktober. Seither amtiert in der Bergstadt Peter Padourek ( ÖVP). Die Zeit, sich Amtsbonus aufzubauen, war kurz. Zudem schickt die SPÖ ein politisch schwergewichtiges Kaliber in den Ring: Mit Hans Wallner will es einer noch einmal wissen, der schon in den 1990er-Jahren Bürgermeister von Zell am See war.

Bischofshofen Schwer zu prognostizieren ist der Wahlausgang auch in der Eisenbahnerstadt Bischofshofen: ÖVP-Bürgermeister Jakob Rohrmoser - er "regiert" trotz absoluter SPÖ-Mehrheit in der Gemeindevertretung - tritt nicht mehr an. Die Volkspartei schickt heuer Stadträtin Barbara Saller ins Rennen, SPÖ-Herausforderer ist der Lokführer Hansjörg Obinger.