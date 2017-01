Foto: APA/HANS PUNZ

Samstag, Tag vier, im Gezerre um Neustart oder Neuwahl. Nach wie vor war offen, ob SPÖ und ÖVP weiterregieren oder sich trennen werden.

Die Entscheidung hängt an mehreren Faktoren. Zunächst einmal ist da die Frage, worauf sich Rot und Schwarz inhaltlich einigen können, was sie also gemeinsam umsetzen könnten (vulgo "Update des Regierungsprogramms"). Da – so ist auf beiden Seiten zu hören – könnte man durchaus zusammenkommen. Es wurden schon Schnittmengen herausgefiltert. Im Sicherheitsbereich hat man sich bereits verständigt. Auch niedrigere Lohnnebenkosten würden allseits goutiert. Das gilt detto für den Plan, die kalte Progression abzuschaffen. Vieles von dem, was realisiert werden könnte, steht und fällt aber mit der Frage, wie man es finanziert.

Wenig Diskrepanzen

ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling stellte daher gestern wenig überraschend fest, dass dies "der Knackpunkt" sein werde: "Inhaltlich sind die wesentlichen Punkte diskutiert. Da gibt es wenig Diskrepanzen. Der kritische Punkt ist die Gegenfinanzierung – und die kann nur durch Einsparungen erfolgen." Der Minister pochte darauf, dass in einem Pakt festzuhalten sei, wie die Kosten bewältigt werden können. Unterstützung bekam er bei seinem Verlangen nach Budgetdisziplin von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner, der betonte, dass das Geld nicht mit beiden Händen aus dem Fenster "gehaut" werden dürfe. Schelling ließ jedenfalls in seinem Haus kalkulieren, was all die Vorhaben kosten würden. Damit ging er in die "Sechserrunde", die Samstagabend erneut zusammenkam. In dieser Gruppe sitzen neben dem Finanzminister noch Kanzler Christian Kern, Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, die Regierungskoordinatoren Mahrer und Drozda sowie SPÖ-Klubchef Andreas Schieder. Absehbar war, dass die Herren wieder bis in die Nacht Standpunkte austauschen.

Strategische Überlegungen

Ob die Koalitionäre einen gemeinsamen Nenner finden werden, hängt nicht nur daran, ob die Finanzierung gesichert ist. Zentral sind polit-strategische Überlegungen. Kanzler Kern muss darüber nachdenken, ob er bei einer etwaigen Einigung genug für "seine" Klientel herausgeholt hat – und nicht am Ende als Verhandlungsverlierer dasteht. Er weiß auch, dass er zumindest bis Herbst mit der ÖVP weiterarbeiten muss, wenn es nicht in diesen Tagen zu einem Bruch kommt. Ist das aus seiner Sicht sinnvoll? Könnten bis dahin seine derzeit guten Umfragewerte sinken?

Eine Frage des Willens

Die Schwarzen wollen naturgemäß möglichst viele ihrer Forderungen umsetzen, müssen aber zudem zeigen, dass sie die Hüter solider Staatsfinanzen sind – wie sie gerne behaupten. Hinzu kommt, dass sie kein Interesse daran haben, dass es heißt: "Kern hat ein Ultimatum gestellt, und jetzt geht in der Regierung endlich etwas weiter." Es sind nicht nur diese Gedanken, die eine Übereinkunft erschweren. Hinzu kommt die nicht unwesentliche Tatsache, dass keiner mehr dem anderen traut. Will und soll man da weitermachen? All das spielt im Hintergrund eine Rolle. Ein Insider sagte gestern, es sei durchaus möglich, "ein Gesamtpaket zu schnüren, das die Handschrift beider Partner trägt – aber nur, wenn man das auch wirklich will".