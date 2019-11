Koalition: AHS-Lehrer wollen mehr Geld und keine Gesamtschule

Der konservative AHS-Lehrerverband ÖPU (Österreichische Professoren Union) sowie die Christgewerkschafter an den AHS verlangen in einen Offenen Brief an ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler mehr Geld für das Schulwesen. Diskussionen über Strukturfragen wie eine Gesamtschule sollten sich die Koalitionsverhandler dagegen sparen.

Stattdessen solle ein umweltpolitischer Schwerpunkt gesetzt werden, heißt es in dem Schreiben an die beiden Parteichefs.