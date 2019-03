Kneissl gibt Diplomaten am Internationalen Männertag frei

Außenministerin Karin Kneissl ( FPÖ) gibt den österreichischen Diplomaten am Internationalen Männertag (19. November) frei. Dies berichtet die Tageszeitung Die Presse. Damit sollen rechtliche Komplikationen vermieden werden, weil die Diplomatinnen am Weltfrauentag wie schon im Vorjahr frei bekommen haben.

Die freien Tage gibt es übrigens nicht zusätzlich, sie würden vom bestehenden Urlaubskontingent abgebucht. Und weil das Fernbleiben kein Muss ist, bleibt abzuwarten, wie viele Außenamtsmitarbeiter am 19. November tatsächlich frei nehmen werden. Am Weltfrauentag sei Kneissl "so ziemlich die einzige Frau im Außenamt" gewesen, schrieb die Presse.