Kloibmüller: Streit um Amtsverschwiegenheit

Darf der Kabinettschef des Innenministeriums eine vertrauliche eMail delikaten Inhalts an einen externen Berater weiterleiten, der ebenfalls der Verschwiegenheitspflicht unterliegt? An ebendieser Frage scheiden sich nicht nur die politischen, sondern auch die juristischen Geister in der Causa Kloibmüller, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch und Geheimnisverrat ermittelt. Der Verfassungsexperte Heinz Mayer erklärt nun: "Nein, das darf er nicht." Und vertritt damit eine andere Auffassung als Kloibmüllers Anwalt.