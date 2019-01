Klimaschutz: Van der Bellen verlangt „Action!“

Zur Vorbereitung der diesjährigen Konferenz im Mai empfing am Dienstag Kanzler Sebastian Kurz den braun gebrannten Hollywood-Star mit Dreitagebart, am Mittwoch kam Schwarzenegger zu einem Arbeitsgespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die Hofburg. Just am Vortag hatte das Umweltbundesamt das verfehlte Klimaziel 2017 publik gemacht – Österreichs Emissionen stiegen das dritte Jahr in Folge, anstatt zu sinken. Unter den EU-28 nimmt Österreich nur Platz 23 ein.

„Herzlich willkommen in Wien, lieber Arnold“, sagt Van der Bellen betont freundschaftlich. Und verbindet die Begrüßung für Schwarzenegger mit einem Seitenhieb auf die Regierung: „Ich freue mich besonders, dass ich in Dir so einen wichtigen Partner im Kampf gegen den Klimawandel gefunden habe. Denn es ist alles andere als beruhigend, dass die Emissionen in Österreich 2017 wieder angestiegen sind. Das ist das Gegenteil von dem, was notwendig ist.“ Alle Staaten dieser Erde müssten ihre nationalen Klimaschutzziele verschärfen, „das gilt auch für Österreich“, mahnt Van der Bellen.

Schwarzenegger pflichtet dem Bundespräsidenten bei und appelliert an die Willenskraft der Österreicher: „Wenn jemand 20 Pfund abnehmen will, aber nur 19 schafft, muss er sich mehr anstrengen“, versucht der „ Terminator“ die Situation plakativ zu beschreiben. Das Problem dabei ist: Österreich hat nicht „19 Pfund“ verloren, sondern einige zugelegt.