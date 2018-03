Klimaschutz: Köstingers Feuertaufe als Ministerin

Das Bild, das erstmals den Stellenwert Elisabeth Köstingers im engsten Zirkel rund um Sebastian Kurz zum Ausdruck brachte, datiert vom Mai 2017: Als der spätere Kanzler an zig Kameras vorbei in die Politische Akademie der ÖVP spazierte, um sich zum Bundesobmann nominieren zu lassen, hatte er die damals nur Polit-Feinspitzen bekannte EU-Abgeordnete an seiner Seite. Wenig später sollte er sie zur Generalsekretärin machen, im Wahlkampf war die spätere Umweltministerin neben Kurz die präsenteste Türkise und rangierte auf der ÖVP-Wahlliste direkt hinter ihm.

Seither wurde es ruhig um die 39-jährige Kärntnerin. Bis jetzt.

Denn am kommenden Dienstag stellt Köstinger ihr erstes großes Projekt, die Klima- und Energiestrategie, vor. Seit Jahren ist die Republik säumig, einen Plan vorzulegen, wie man die Pariser Klimaziele umsetzen und die Emissionen drastisch zurückfahren will (siehe rechts) .

Allein, eine klare Herangehensweise, wie die Klimaziele erreicht werden sollen, dürfte auch die lang ersehnte Energiestrategie nicht bringen. Ein rund 80-seitiger Entwurf, der dem KURIER vorliegt, sieht bei zentralen Fragen nur relativ vage Fahrpläne vor. Die hehren Ziele der Strategie: Bis 2030 soll sich der Emissions-Ausstoß um 36 Prozent reduzieren (ein Ziel, zu dem sich Österreich schon beim Pariser Klimaabkommen verpflichtet hatte); Strom soll bis dahin nur noch aus erneuerbaren Energieträgern kommen.

Dafür wird ins Auge gefasst, Häuser im Sinne der Energieeffizienz besser zu dämmen – für derlei Sanierungen soll es auch (nicht näher definierte)Steueranreize geben. Noch am konkretesten liest sich das geplante Aus für Ölheizungen in Neubauten: Ab 2020 soll es verboten sein, diese in neue Häuser einzubauen. Im türkis-blauen Regierungspakt war lediglich von einem „mittelfristigen“ Verbot die Rede.